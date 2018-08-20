Ливни с градом и ветром надвигаются на Новосибирскую область

Новосибирск, , 18:25 — REGNUM На Новосибирскую область надвигаются сильные ливни с грозами, градом и шквалистым ветром. В то же время местами сохранится высокая пожароопасность, сообщило региональное управление МЧС РФ.

«По данным синоптиков, днём 21 августа, сутки 22 августа в Новосибирской области ожидаются дожди, местами сильные, грозы, ливни, град, усиление ветра 18−23 м/с, при грозах шквалистый ветер до 25 м/с», — уточнили в ведомстве.

Спасатели попросили жителей региона по возможности оставаться в помещении, отказаться от прогулок по лесу и выходу к водоёмам.

Также с 21 по 22 августа в регионе местами сохранится высокая пожароопасность 4 класса горимости, а в Краснозерском районе — чрезвычайно высокая пожароопасность 5 класса горимости, что может привести к возникновению очагов природных пожаров, передают синоптики.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в городе Новосибирске 21 августа ночью ожидается без осадков, ветер восточный 4−9 м/с, температура воздуха +16, +18 °C, днём — небольшой дождь, гроза.