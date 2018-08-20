В Крыму хотят поднять цены на троллейбус

Симферополь, , 18:18 — REGNUM В Крыму предложили поднять стоимость проезда в городских троллейбусах с 14 до 18 рублей. Об этом 20 августа на заседании совета Общественной палаты РК заявил генеральный директор ГУП «Крымтроллейбус» Илья Прокопьев.

«Экономически обоснованный тариф на проезд в троллейбусах, который мы подали в Госкомцен, — 18 рублей. Это позволит покрыть расходы предприятия на новое оборудование — Wi-Fi, мониторы, а также снизить сумму дотаций предприятию из бюджета республики. Средний тариф по России составляет 27 рублей. Но пока решение не принято», — отметил Прокопьев.

По его словам, повышение также продиктовано и увеличением зарплаты сотрудникам предприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, Федеральная антимонопольная служба проверит действия крымских перевозчиков на предмет сговора, поскольку они самостоятельно и синхронно устанавливают цену на билет на то или иное направление по междугородним маршрутам.

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