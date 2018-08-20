Петербургу и Ленобласти обещают штормовой ветер и ливневые дожди

Санкт-Петербург, , 18:15 — REGNUM Штормовое предупреждение распространили на 21 августа органы МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В ночь на вторник и днем этого дня ожидаются сильные дожди и усиление ветра. Также возможны грозы.

В ГУ МЧС по Санкт-Петербургу предупредили, что утром и днем порывы западного и северо-западного ветра могут достигать 15−20 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +15…+17 градусов.

В Ленинградской области порывы ветра могут достигать 17−22 м/с. «Ночью, утром дождь, местами сильный, днём в большинстве районов кратковременные дожди, местами ливни. В отдельных районах грозы», — отметили в ГУ МЧС по Ленобласти.

Температура воздуха в Ленобласти днем не превысит +18 градусов.

«Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, — советуют гражданам сотрудники МЧС. — Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов)».

По прогнозу синоптиков, уже с 22 августа погода нормализуется, осадки прекратятся, ветер стихнет, температура воздуха повысится до +19, а затем и до +22 градусов.