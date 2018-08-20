В Калуге обещают перепроверить работу 12 школ из «черного списка»

Калуга, , 18:24 — REGNUM Негативная оценка, данная 12 калужском школам Федеральным институтом оценки качества образования, преждевременна, сейчас повторно проверку проводят уже на региональном уровне — муниципалитеты и институт развития образования. Об этом 20 августа в ходе брифинга заявил министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

«Я считаю, что не стоит сейчас применять никаких крутых организационных мер. Мы будем действовать методами разъяснения и убеждения. Но я категорически предупрежу и директоров, и учителей, чтобы они не смели ни в коем случае использовать так называемый «набор экзаменатора». Это в образовании есть такой термин — ручки, которые берут и исправляют оценки», — заявил Александр Аникеев.

Как сообщало ИА REGNUM, Федеральный институт оценки качества образования в ходе анализа выполнения Всероссийских проверочных работ (ВПР) уличил 12 школ Калужской области в необъективности полученных результатов. В «черном списке» присутствуют: школа №49 города Калуги; Карцовская основная общеобразовательная школа Дзержинского района; две школы Хвастовичского района — Еленская и Хвастовичская; три школы Кировского района — средние школы №5, №7 и Большесавкинская основная; Ахлебининская средняя школа Перемышльского района и основная общеобразовательная школа села Высокиничи Жуковского района Калужской области.

В целом по России названы 3 тыс. школ, чьи результаты по ВПР поставлены под сомнения.

В ходе брифинга Аникеев также рассказал о готовности учреждений системы образования калужского региона к началу нового учебного года. Так, в 2018—2019 учебном году в Калужской области будут работать 230 детских садов, которые буду посещать 50 тыс. детей, 348 школ, где будут учиться 106 тыс. человек (включая 12,5 тыс. первоклассников), 30 профессиональных образовательных организаций и 12 вузов.

В учреждениях среднего профессионального образования начнут обучение 16 тыс. 580 студентов, в вузах области — около 22 тыс. студентов, их них на очное бюджетное отделение зачислено 3 тыс. 992 первокурсника.

Продолжилась работа по обновлению парка школьных автобусов — был закуплен 71 автобус. Будет увеличено количество их маршрутов — в дополнение к 246 действующим добавится четыре новых и продлен 21 существующий маршрут. Школьными автобусами к месту учебы ежедневно перевозится свыше 9,5 тысяч детей.

В новом учебном году планируется ввести в эксплуатацию детский сад «Детство» на 280 мест, открыть второй корпус здания калужской средней общеобразовательной школы № 13 на 1000 мест в микрорайоне Веснушки.

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