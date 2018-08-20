Понедельник, 20 Августа 2018 года
18:47:50 МСК

Движение по Ильинке в Москве закроют до сентября из-за фестиваля

Общество

На Красной площади будет проходить фестиваль военных оркестров «Спасская башня»

Движение по Ильинке в Москве закроют до сентября из-за фестиваля
Дарья Антонова © ИА REGNUM
«Спасская башня» — 2017

Москва, 20 августа 2018, 18:13 — REGNUM  Улица Ильинка в центре Москвы с 23 августа будет закрыта для движения автотранспорта в связи с проведением военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Как уточняется, ограничения будут действовать 08:00 23 августа до 06:00 3 сентября.

ХI Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» будет проходить на Красной площади с 24 августа по 2 сентября. В мероприятии примут участие военные оркестры из разных стран.

Читайте также: Московский офицерский бал — главная тема фестиваля «Спасская башня»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Автотранспортные проблемы Москвы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить