Бывший замгендиректора РКК «Энергия» помещён под арест

Москва, , 17:52 — REGNUM Бабушкинский суд Москвы избрал меру пресечения в виде ареста подозреваемому в мошенничестве бывшему замгендиректора ПАО РКК «Энергия» Алексею Белобородову.

Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и поместить Белобородова под стражу на два месяца — до 17 октября 2018 года.

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Напомним, накануне стало известно о задержании замгендиректора РКК «Энергия» и двух его подчинённых по подозрению в покушении на мошенничество на общую сумму не менее 31 млн рублей.

20 августа ставшие фигурантами уголовного дела сотрудники корпорации были освобождены от занимаемых должностей.

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