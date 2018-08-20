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Бывший замгендиректора РКК «Энергия» помещён под арест

Общество

Трое сотрудников корпорации обвиняются в покушении на мошенничество

Москва, 20 августа 2018, 17:52 — REGNUM  Бабушкинский суд Москвы избрал меру пресечения в виде ареста подозреваемому в мошенничестве бывшему замгендиректора ПАО РКК «Энергия» Алексею Белобородову.

Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и поместить Белобородова под стражу на два месяца — до 17 октября 2018 года.

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Напомним, накануне стало известно о задержании замгендиректора РКК «Энергия» и двух его подчинённых по подозрению в покушении на мошенничество на общую сумму не менее 31 млн рублей.

20 августа ставшие фигурантами уголовного дела сотрудники корпорации были освобождены от занимаемых должностей.

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