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Узбекистан планирует купить робота-полицейского

Общество

Робот должен оповещать правоохранительные органы об опасности

Москва, 20 августа 2018, 17:57 — REGNUM  Робот-полицейский российской компании Promobot поступил на службу департамента внутренних дел Казахстана, сообщает 20 августа РИА Новости со ссылкой на директора по развитию компании Олега Кивокурцева.

По его словам, из Узбекистана и ряда стран Ближнего Востока уже поступил запрос на приобретение таких роботов. Кивокурцев считает, что проект может быть востребован в Китае.

Основной задачей робота является оповещение правоохранительных органов о возможной опасности. Робот патрулирует местность, снимает происходящее на видеокамеру, а также сверят лица прохожих с базой данной преступников.

Как сообщало ИА REGNUM, робот-полицейский компании Promobot за 1,8 млн рублей поступил в правоохранительные органы Казахстана 6 июля. Российская компания продала Казахстану также 17 роботов-консультантов.

Читайте ранее в этом сюжете: Робота из Перми взяли на службу в правоохранительные органы Казахстана

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Робототехника
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