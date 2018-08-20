Узбекистан планирует купить робота-полицейского

Москва, , 17:57 — REGNUM Робот-полицейский российской компании Promobot поступил на службу департамента внутренних дел Казахстана, сообщает 20 августа РИА Новости со ссылкой на директора по развитию компании Олега Кивокурцева.

По его словам, из Узбекистана и ряда стран Ближнего Востока уже поступил запрос на приобретение таких роботов. Кивокурцев считает, что проект может быть востребован в Китае.

Основной задачей робота является оповещение правоохранительных органов о возможной опасности. Робот патрулирует местность, снимает происходящее на видеокамеру, а также сверят лица прохожих с базой данной преступников.

Как сообщало ИА REGNUM, робот-полицейский компании Promobot за 1,8 млн рублей поступил в правоохранительные органы Казахстана 6 июля. Российская компания продала Казахстану также 17 роботов-консультантов.

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