День города в Екатеринбурге посетили миллион человек

Екатеринбург, , 17:50 — REGNUM В Екатеринбурге мероприятия Дня города посетили миллион человек. Об этом в программе «Открытая студия. Екатеринбург» на телеканале «41-Домашний» заявил сити-менеджер Александр Якоб.

По его словам, очень многие граждане приехали из соседних городов. Это было видно по потокам машин после праздника, когда люди разъезжались по домам.

Напомним, 18 августа Екатеринбург отметил своё 295-летие. По некоторым оценкам, нынешний День города прошёл не так культурно, как предыдущие. В самой мэрии ранее жаловались на обилие оставленного на улицах мусора и на то, что в жилом районе Академический зрители концерта испортили газоны.