В «Узбектелекоме» опровергли информацию о влиянии на работу Uzcard

Ташкент, , 19:51 — REGNUM В телекоммуникационной компании Узбекистана «Узбектелеком» опровергли информацию о влиянии профилактических работ на терминалы системы оплаты Uzcard, сообщили 20 августа в пресс-службе «Узбектелекома».

В телекоммуникационной компании добавили, что 20 августа на одном из маршрутов магистральных сетей произошла авария, что увеличило время ожидания запросов и привело к проблемам в доступе к некоторым ресурсам. Сбой носил временный характер и не связан с профилактическими работами.

Напомним, 17 августа в пресс-службе Uzcard сообщили, что с 19 по 30 августа могут возникнуть сбои в работе системы оплаты из-за профилактических работ на сетях «Узбектелеком».

Читайте ранее в этом сюжете: В Узбекистане возможны сбои в национальной системе оплаты