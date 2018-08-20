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В «Узбектелекоме» опровергли информацию о влиянии на работу Uzcard

Общество

Сбой носил временный характер и не связан с профилактическими работами

Ташкент, 20 августа 2018, 19:51 — REGNUM  В телекоммуникационной компании Узбекистана «Узбектелеком» опровергли информацию о влиянии профилактических работ на терминалы системы оплаты Uzcard, сообщили 20 августа в пресс-службе «Узбектелекома».

В телекоммуникационной компании добавили, что 20 августа на одном из маршрутов магистральных сетей произошла авария, что увеличило время ожидания запросов и привело к проблемам в доступе к некоторым ресурсам. Сбой носил временный характер и не связан с профилактическими работами.

Напомним, 17 августа в пресс-службе Uzcard сообщили, что с 19 по 30 августа могут возникнуть сбои в работе системы оплаты из-за профилактических работ на сетях «Узбектелеком».

Читайте ранее в этом сюжете: В Узбекистане возможны сбои в национальной системе оплаты

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