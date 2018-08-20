Волгоград: суд оставил под арестом фигуранта дела о крушении катамарана

Волгоград, , 17:24 — REGNUM Волгоградский областной суд 20 августа продлил домашний арест владельца лодочной станции, из которой вышел катамаран, столкнувшийся с баржей на Волге. Как сообщила пресс-служба суда, срок домашнего ареста продлен до 12 ноября.

«Апелляционная инстанция Волгоградского областного суда не нашла оснований для изменения или отмены постановления суда первой инстанции», — говорится в сообщении суда.

Напомним, 11 июня на Волге произошло столкновение катамарана и баржи. В результате погибли 11 человек. Владелец лодочной станции обвиняется в совершении преступления по ч. 3 ст. 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта». По данным следствия, мужчина не предотвратил выход катамарана на воду. При этом катамаран якобы не имел разрешения на перевозку людей.

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