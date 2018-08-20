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ИГИЛ* взяло на себя ответственность за нападения на полицейских в Чечне

Общество

*ИГИЛ — организация, деятельность которой запрещена в РФ

ИГИЛ* взяло на себя ответственность за нападения на полицейских в Чечне
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Грозный, 20 августа 2018, 17:22 — REGNUM  Ответственность за нападения на сотрудников МВД в Чечне взяла на себя международная организация «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Информация об этом появилась в информационном агентстве боевиков Amaq, пишет «Коммерсантъ».

Напомним, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя произошедшие 20 августа атаки бандитов на сотрудников МВД, заявил, что молодым людям «заморочили мозги» в социальных сетях члены ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). При этом, как уверен Кадыров, никакой поддержки у боевиков из ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в республике нет.

В подтверждение этих слов пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов сообщил, что сегодняшние атаки — дело рук нескольких юношей из одного населенного пункта, которых «агитировали через социальные сети» зарубежные идеологи.

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Боевики в Чечне
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