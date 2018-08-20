ИГИЛ* взяло на себя ответственность за нападения на полицейских в Чечне

Грозный, 20 августа 2018, 17:22 — REGNUM Ответственность за нападения на сотрудников МВД в Чечне взяла на себя международная организация «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Информация об этом появилась в информационном агентстве боевиков Amaq, пишет «Коммерсантъ».
Напомним, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя произошедшие 20 августа атаки бандитов на сотрудников МВД, заявил, что молодым людям «заморочили мозги» в социальных сетях члены ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). При этом, как уверен Кадыров, никакой поддержки у боевиков из ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в республике нет.
В подтверждение этих слов пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов сообщил, что сегодняшние атаки — дело рук нескольких юношей из одного населенного пункта, которых «агитировали через социальные сети» зарубежные идеологи.
Читайте также: Кадыров: Попытка боевиков омрачить Курбан-байрам сорвана
В Чечне совершено несколько вооруженных нападений на сотрудников полиции