В Брянской области из-за сухой погоды запретили посещение лесов

Брянск, 20 августа 2018, 17:21 — REGNUM В Брянской области введен запрет на посещение лесов. Как сообщила пресс-служба регионального управления лесами, такие меры приняты из-за того, что в области установилась сухая и ветренная погода, которая может способствовать пожарам.
«
В пресс-службе уточнили, что ограничение не коснется «кордонов лесника» — мест отдыха, которые создаются в рамках года волонтера.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области отметили, что выполнение превентивных мероприятий находится на контроле спасателей.