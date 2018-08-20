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В Брянской области из-за сухой погоды запретили посещение лесов

Общество

Запрет будет действовать до 9 сентября

В Брянской области из-за сухой погоды запретили посещение лесов
Анна Рыжкова © ИА Красная Весна
Не жги лес!

Брянск, 20 августа 2018, 17:21 — REGNUM  В Брянской области введен запрет на посещение лесов. Как сообщила пресс-служба регионального управления лесами, такие меры приняты из-за того, что в области установилась сухая и ветренная погода, которая может способствовать пожарам.

«С 18.08.2018 по 09.09.2018 сроком на 21 день вводится ограничение (запрещение) на посещение гражданами лесов за исключением зон отдыха граждан, пребывающих в лесах», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что ограничение не коснется «кордонов лесника» — мест отдыха, которые создаются в рамках года волонтера.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области отметили, что выполнение превентивных мероприятий находится на контроле спасателей.

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Лесные пожары — 2018
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