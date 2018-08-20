Две трети покидающих Казахстан — дипломированные специалисты и дети

Астана, , 17:11 — REGNUM В Казахстане опубликованы очередные данные по эмиграции. На этот раз, по данным комитета по статистике миннацэкономики, за первое полугодие из страны уехали 17 171 человек: в страны СНГ отправились 15 399 казахстанцев, в другие страны — 1 772 казахстанца.

Напомним, ранее сообщалось, что за январь-май 2018 года страну покинули около 40 тыс. казахстанцев. Однако позже МВД опровергло эти данные, сославшись на ошибку, и снизило цифру до 13,5 тысяч человек.

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Согласно последним данным, среди уехавших более трети, 5 250 человек, имеют высшее образование. Озвучена и профессиональная принадлежность эмигрантов: представители технических профессий — 3 123 человека, экономисты — 1 672 человека, 994 педагога, 496 медиков, 355 юристов, 257 архитекторов и строителей и 163 сотрудника отрасли сельского хозяйства.

В пересчете на возраст из 17 171 гражданина, покинувшего страну, 4 147 человек — это дети в возрасте до 16 лет, 12 047 человек — взрослые допенсионного возраста и 977 пенсионеров.

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