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Кадыров рассказал о ситуации в Чечне после серии нападений на полицейских

Общество

По словам чеченского лидера, жителям республики нечего опасаться

Грозный, 20 августа 2018, 17:10 — REGNUM  Ситуация в столице Чечни и в целом в республике остается спокойной. Попытка омрачить подготовку к празднику Курбан-байрам и вызвать широкий общественный резонанс провалилась. Об этом 20 августа заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Ситуация в Грозном и Чечне абсолютно спокойная, стабильная, и никаких предпосылок к осложнению нет», — написал он на своей странице в соцсети.

По словам Кадырова, правоохранители работают в обычном режиме. Они «бдительно несут службу» и призовут «к порядку любого, кому придёт в голову посягнуть на безопасность граждан».

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Чечни назвал преступную вылазку бандитов попыткой омрачить праздник Курбан-байрам. По его словам, совершила эту попытку группа юнцов, которым «заморочили мозги» в социальных сетях члены ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Их задачей было создать видимость наличия в республике дестабилизирующих порядок сил.

Читайте развитие сюжета: ИГ* взяло на себя ответственность за нападение на полицейских в Чечне

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