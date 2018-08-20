МВД Чечни опровергло информацию о гибели полицейского

Грозный, , 16:49 — REGNUM При атаках боевиков в Чечне никто из сотрудников правоохранительных органов не пострадал. Информацию о гибели полицейского в МВД по Чечне опровергли.

По словам министра внутренних дел Руслана Алханова, потерь среди личного состава нет. Есть несколько человек раненых, однако их состояние не вызывает опасения, считает министр, пишет Газета.Ru.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 20 августа, в Чечне группа неизвестных бандитов произвела попытку совершить серию терактов. Появилось сообщение в СМИ о том, что среди полицейских есть один погибший и трое раненых.

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В Чечне совершено несколько вооруженных нападений на сотрудников полиции

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя данный факт на своей странице в соцсети, сообщил, что поручил руководству МВД по республике оказать всю необходимую помощь пострадавшим, а также поощрить их за выполнение служебного долга.

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