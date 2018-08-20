Васильева открестилась от инициативы о сокращении приёмных детей в семьях

Москва, , 16:47 — REGNUM Министр просвещения России Ольга Васильева выступает против инициативы об ограничении количества приёмных детей в российских семьях. Соответствующую позицию министра распространила 20 августа пресс-служба Минпросвещения.

«Это неверный подход и он, как и весь документ целиком, не был согласован ни со мной, ни с Министерством просвещения», — сказала Васильева, отметив, что проект разрабатывался Минобрнауки, «от чьего имени он и был разослан для сбора мнений регионам».

Васильева подчеркнула, что выступает «категорически против количественного сокращения до трёх детей». По её словам, законопроект изначально направлен на защиту детей-сирот и совершенствование системы подбора приемных родителей. Работа над документом будет продолжена при участии детского омбудсмена Анны Кузнецовой, представителей МВД, Генпрокуратуры и Следственного комитета, а также профильных комитетов Государственной думы и Совета Федерации.

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