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На Урале увековечат память о художнике Виталии Воловиче

Общество

Возможно, его именем назовут улицу

Екатеринбург, 20 августа 2018, 16:16 — REGNUM  В Свердловской области увековечат память о художнике Виталии Воловиче, который после долгой болезни умер сегодня, 20 августа. Об этом на своей странице в Instagram заявил губернатор Евгений Куйвашев.

«Хотя, конечно, самой лучшей памятью о художнике являются его работы, а они навсегда останутся с нами. Вечная память», — сказал губернатор.

Вопрос о том, как увековечить память, будет обсуждаться после похорон. Возможно, в Екатеринбурге будет установлен памятник. Также не исключается вариант назвать именем Воловича одну из улиц Екатеринбурга.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Виталий Волович умер утром 20 августа. В Екатеринбурге (Свердловске) он жил с 1932 года. А родился в 1928 году на территории Приморского края.

Читайте ранее в этом сюжете: Свердловский губернатор выразил соболезнования родным художника Воловича

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