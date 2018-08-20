На Урале увековечат память о художнике Виталии Воловиче

Екатеринбург, , 16:16 — REGNUM В Свердловской области увековечат память о художнике Виталии Воловиче, который после долгой болезни умер сегодня, 20 августа. Об этом на своей странице в Instagram заявил губернатор Евгений Куйвашев.

«Хотя, конечно, самой лучшей памятью о художнике являются его работы, а они навсегда останутся с нами. Вечная память», — сказал губернатор.

Вопрос о том, как увековечить память, будет обсуждаться после похорон. Возможно, в Екатеринбурге будет установлен памятник. Также не исключается вариант назвать именем Воловича одну из улиц Екатеринбурга.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Виталий Волович умер утром 20 августа. В Екатеринбурге (Свердловске) он жил с 1932 года. А родился в 1928 году на территории Приморского края.

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