Мэр Оренбурга обжалует залючение под стражу

Оренбург, , 16:15 — REGNUM Мэр Оренбурга Евгений Арапов обжалует меру пресечения. Представляющий интересы мэра адвокат подал сегодня, 20 августа, апелляцию. В ней содержится просьба о домашнем аресте, сообщил корреспонденту ИА REGNUM адвокат главы города Игорь Рева.

Он отметил, что, скорее всего, суд рассмотрит заявление 24−25 августа. В течение суток с момента поступления заявления в суд в инстанции должны определиться с датой рассмотрения апелляционной жалобы. Заявление подано во второй половине дня 20 августа, в суд поступит 21 августа.

Напомним, что мэр Евгений Арапов задержан 14 августа, когда находился на лечении в больнице. 14 августа чиновника доставили в суд и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Согласно постановлению Ленинского районного суда, Евгений Арапов должен провести в СИЗО два месяца — до 14 октября.

В ходе судебного заседания обвиняемый и его защитник возражали против удовлетворения ходатайства следователя, пояснили, что глава города не причастен к инкриминируемому преступлению. Одновременно, защитник заявил ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде домашнего ареста, в случае, если суд придет к решению об изоляции главы города от общества.

Органами предварительного следствия глава Оренбурга обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктам «а, в» части 5 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в виде денег за общее покровительство и попустительство по службе, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по этому же громкому делу проходит вице-мэр Геннадий Борисов. Он задержан 8 августа, а 10 августа взят под стражу. Борисова обвиняют в получении взятки в 2 млн рублей от гендиректора фирмы в составе группы неустановленных лиц по предварительному сговору. В ходе расследования выявлен еще один эпизод — весной 2018 года Борисов получил 600 тыс. рублей от директора фирмы, из них 400 тысяч, по версии следствии, полагались мэру Евгению Арапову. Сам чиновник вины не признает.

Стоит отметить, что избранная мера пресечения вызвала неоднозначную оценку общества. Часть оренбуржцев считает, что силовики неубедительно обосновали своё требование о заключении Арапова под стражу, а основой для обвинения послужил разговор, по мнению адвоката, пьяных вице-мэра Борисова и гендиректора фирмы Александра Е. Стенограмма этого диалога с изобилием нецензурной лексики и была представлена в суде.

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