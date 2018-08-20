В Ярославле сгоревший памятник пытались продать за 5,3 млн рублей

Ярославль, , 16:12 — REGNUM В Ярославле памятник муниципального значения «Ярославская городская детская больница», горевший в ночь на 20 августа, был выставлен на торги, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Открытый аукцион по продаже объекта культурного наследия «Больница городская детская, 1907−1908 гг.», включенный в единый госреестр памятников истории и культуры народов Российской Федерации, должен был состояться 17 августа. Нежилое здание общей площадью 346,8 кв. м с земельным участком было оценено в 5,3 млн рублей. Собственником объекта продажи значится ООО «Ярсантехмонтаж».Однако ни одной заявки на участие в аукционе не поступило, он признан несостоявшимся.

А в ночь на 20 августа деревянное здание вспыхнуло. Огонь уничтожил кровлю и верхний этаж. Скорее всего, восстановить памятник уже не удастся.

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