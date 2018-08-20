Обманутые дольщики Благовещенска готовы голодать бессрочно

Благовещенск, , 15:58 — REGNUM Отчаявшиеся получить квартиры, в которые были вложены последние средства, жители Благовещенска пошли на крайние меры. Чтобы привлечь внимание властей и общественности к своей проблеме дольщики три недели назад объявили голодовку. При этом прекращать акцию протеста, несмотря на плохое самочувствие, люди не собираются, передаёт 20 августа ОТР.

Владельцы недостроенных квартир собрались на площади Ленина — бастуют прямо под окнами региональной администрации. Их дом так и не был возведён, а застройщика признали банкротом. Поддержки, которую граждане надеялись получить по помощи обманутым дольщикам, которую правительство Амурской области разработало в 2017 году, они так и не получили. Она была оказана только банкам. Семьи, которые остались без жилья, так и не получили новые квартиры. Более того, они продолжают выплачивать ипотечные кредиты.

«Сложно было поверить, что это не достроится. Это компания — не однодневка, десять лет на рынке. Тем более, губернатор сам руку жмёт. Наши учредители — это члены партии «Единая Россия», это областная государственная дума. Как можно было им не доверять?» — сетует дольщица СК «Городок» Виктория Глебова.

Одна из дольщиц голодовку уже прекратила, но вынужденно — резко ухудшилось состояние здоровья. По словам участников акции, достраивать проблемные дома региональные власти не собираются, хотя потенциальные инвесторы есть. Ни мэр, ни губернатор комментариев не дают — на встречу с обманутыми дольщиками они пока так и не вышли.

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