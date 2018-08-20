В Петербурге объявлен конкурс на православный символ города

Санкт-Петербург, , 16:00 — REGNUM В Санкт-Петербурге 20 августа стартовал народный конкурс-голосование «Храм78. Православный символ Санкт-Петербурга». Он продлится по 18 ноября 2018 года — в этот день будет объявлен храм-победитель, который станет православным символом Северной столицы.

Как сообщили организаторы, для участия в проекте отобраны 78 храмов Санкт-Петербургской епархии, которые являются архитектурными доминантами города.

Конкурс организован в два этапа. На первом, до 10 октября, можно будет стать участником творческого конкурса по четырем номинациям: фотография, живопись, видео, литературное произведение (проза и стихи). Участвующие в конкурсе произведения должны быть посвящены одному из петербургских храмов, по выбору участника.

«18 октября объявят 12 храмов, получивших наибольшее количество творческих работ, а затем в ноябре на блокчейн-платформе в режиме онлайн горожане смогут проголосовать за свой православный символ Петербурга», — сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Всенародное голосование будет организовано на сайте храм78.рф.

Как ожидается, статус православного символа Петербурга привлечет к храмам паломников.