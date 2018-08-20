Как обезопасить себя от «ложного» кредита в МФО и кто будет платить?

Москва, , 16:22 — REGNUM При поступлении звонков от коллекторов, требующих выплат просроченных задолженностей по кредитам, которые ответчик не оформлял, в первую очередь необходимо решать вопросы с представителями банка или микрофинансовой организации, заявившей о выдаче такого кредита, считает адвокат Коллегии адвокатов «Вашъ Юридический Поверенный» Виталий Ревзин. Как он заявил корреспонденту ИА REGNUM, коллекторские агентства работают лишь с той информацией, которую предоставляют им банки и МФО.

«Оптимальным вариантом будет обращение с претензией сразу и в саму финансовую организацию (банк или МФО), и в коллекторское агентство. В обращении следует указать, что заявитель не имеет кредитов в данной организации. Кроме того, необходимо заявить о том, что в случае дальнейшего преследования по несуществующим финансовым обязательствам заявитель будет вынужден обратиться в суд с требованием компенсации материального и морального ущерба от действий представителей коллекторского агентства», — подчеркнул Ревзин.

По его словам, в случае обращения в суд заёмщику придется оплатить почерковедческую экспертизу самостоятельно, однако затем, если он одержит победу в споре, данные судебные расходы возместит банк. Кроме того, анализ судебной практики показывает, что суды основываются на предоставляемых доказательствах, в первую очередь — на данных экспертизы, которая может показать, подписывал или нет данный гражданин кредитный договор. Например, апелляционные определения Мосгорсуда от 30.01.2015 по делу N 33−2890/2015, Омского облсуда от 06.11.2013 по делу N 33−7260/13 отказывают банку во взыскании денежных средств в полном объёме.

Адвокат также отметил, что в соответствии с изданным 1 января 2017 года законом «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности», решением всех вопросов, связанных с взысканием задолженности физических лиц, занимается Федеральная служба судебных приставов. В неё следует обращаться тем, кто пострадал от незаконных действий коллекторов.

«Безусловно, запрещать МФО не стоит, поскольку такие организации выполняют важную функцию по поддержке целых групп населения, живущих на крайне низком уровне и не имеющих возможности обеспечить себя и свою семью без привлечения средств из кредитных средств. Другое дело, что необходим тщательный контроль над деятельностью МФО и коллекторских агентств по взысканию денежных средств», — добавил адвокат.

Ревзин подчеркнул, что полностью избежать риска звонков коллекторских служб практически невозможно, однако можно данный риск минимизировать — не стоит оставлять свой номер телефона в качестве контактного при взятии кредита посторонним лицом, а в случае утери или кражи документов необходимосрочно заявить об этом в территориальное управление УФМС о признании утерянных документов недействительными.

Как сообщало ИА REGNUM, в России участились случаи, когда гражданам РФ начинают приходить уведомления от коллекторов, требующих возврата кредитов, которых человек не оформлял и не получал.

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