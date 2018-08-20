Понедельник, 20 Августа 2018 года
17:09:08 МСК

МЧС РФ закончит проверку российских школ к 27 августа

Общество

На сегодняшний день уже проверены 67 тыс. образовательных учреждений

МЧС РФ закончит проверку российских школ к 27 августа
ulleo
Пожарная безопасность

Москва, 20 августа 2018, 15:20 — REGNUM  К началу следующей недели сотрудники МЧС России завершат полную проверку школ страны на предмет соответствия требованиям пожарной безопасности. Об этом сообщает 20 августа пресс-служба ведомства.

Отмечается, что на сегодняшний день специалисты МЧС РФ уже проверили перед новым учебным годом безопасность 67 тыс. российских школ, что составляет более 70% от их общего числа. Проверки ведутся с участием сотрудников региональных управлений образования, уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа власти муниципалитетов Кемеровской области отчитались о готовности всех школ к новому учебному году, в то же время в областном управлении МЧС России подчеркнули, что 417 образовательным учреждениям области были выданы предписания на устранения 1,9 тыс. нарушений.

Читайте также: В Кузбассе власти говорят о готовности школ, Госпожнадзор — о нарушениях

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Противопожарная безопасность
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить