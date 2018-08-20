В Байконуре объект массового скопления людей открыли без разрешения

Байконур, Казахстан, , 15:24 — REGNUM На территории комплекса «Байконур» объект массового скопления людей был введен в эксплуатацию без разрешения, сообщили 20 августа в пресс-службе прокуратуры Байконура.

В ведомстве отметили, что против владельца объекта возбуждено дело об административном правонарушении. Арбитражный суд Московской области признал предпринимателя виновным в совершении административного правонарушения и назначил штраф.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году на объектах ракетно-космической отрасли комплекса «Байконур» совершено 61 преступление, что на 30% больше, чем годом ранее.

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