Сгоревшую в Карелии деревянную церковь можно восстановить — за 100 млн руб

Москва, , 15:18 — REGNUM Уникальный памятник деревянного зодчества — Успенская церковь, практически полностью уничтоженная огнём в результате поджога, может быть восстановлена. На эти цели, по предварительным оценкам экспертов, потребуется почти 100 млн рублей. Об этом 20 августа сообщает пресс-служба Минкульта РФ.

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Согласно отчёту специалистов Северо-западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации ведомства, которые провели осмотр сгоревшего храма, сохранилось всего 10% сруба. В министерстве добавили, что ещё не менее 10 млн рублей потребуется для разработки проектно-сметной документации. Только после этого будет названа точная сумма, требующаяся на восстановление церкви.

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Как сообщало ИА REGNUM, пожар в деревянной церкви Успения Пресвятой Богородицы XVIII века в карельском городе Кондопога произошёл 10 августа. В поджоге храма правоохранительные органы подозревают 15-летнего школьника. Как пояснил сам подросток, таким образом он хотел прославиться на весь мир.

Церковь — одно из самых высоких деревянных строений в стране, уникальный пример позднего шатрового зодчества с иконостасом-небом, выполненным в стиле барокко и расписанным растительным орнаментом, — уничтожена практически полностью.

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