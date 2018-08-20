Понедельник, 20 Августа 2018 года
17:09:46 МСК

Курбан-байрам в Крыму будет выходным днём

Общество

Власти республики решили сделать 21 августа праздником для всех жителей полуострова

Симферополь, 20 августа 2018, 15:13 — REGNUM  Глава Республики Крым подписал указ, согласно которому вторник, 21 августа, на полуострове объявлен выходным днём. Документ опубликован на официальном портале местного правительства.

По информации организаторов мероприятия, в Симферополе на площади им. Ленина будет концерт с участием местных творческих коллективов и выставка мастеров декоративно-прикладного творчества.

Напомним, Курбан-байрам — праздник жертвоприношения завершает собой обряд хаджа, ежегодного паломничества мусульман всего мира в Мекку.

Также 21 августа в России отмечают день государственного флага.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Религиозные праздники
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить