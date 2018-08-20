Курбан-байрам в Крыму будет выходным днём

Симферополь, , 15:13 — REGNUM Глава Республики Крым подписал указ, согласно которому вторник, 21 августа, на полуострове объявлен выходным днём. Документ опубликован на официальном портале местного правительства.

По информации организаторов мероприятия, в Симферополе на площади им. Ленина будет концерт с участием местных творческих коллективов и выставка мастеров декоративно-прикладного творчества.

Напомним, Курбан-байрам — праздник жертвоприношения завершает собой обряд хаджа, ежегодного паломничества мусульман всего мира в Мекку.

Также 21 августа в России отмечают день государственного флага.