В Петербурге ограничат движение у Соборной мечети в Курбан-Байрам

Санкт-Петербург, , 15:00 — REGNUM Петербуржцев и гостей города предупредили об ограничениях движения общественного транспорта в районе Соборной мечети в связи с проведением 21 августа мусульманского праздника Курбан-Байрам.

Как сообщили в пресс-службе метрополитена, в утренние часы вторника возможно закрытие вестибюля станции «Горьковская» для входа пассажиров. Эта станция расположена вблизи мечети.

Пассажирам рекомендовали пользоваться станциями «Петроградская», «Площадь Ленина», «Чкаловская» и «Спортивная».

Коснутся ограничения и наземного транспорта. В частности, с 5:30 до 10:30 закрывается движение трамваев по Кронверкскому проспекту и вносятся изменения в трассы маршрутов трамваев №№ 6, 40.

«Курбан-Байрам это праздник, который восходит к древним традициям исламской культуры и олицетворяет милосердие, добро, любовь к людям», — заявил в своем обращении к верующим от имени Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России муфтий Равиль-Хазрат Панчеев.

Праздничное богослужение начнется в Соборной мечети в семь часов утра.

«Закалывание жертвенных животных в общественных местах строго запрещается!», — предупредили в Духовном управлении мусульман Санкт-Петербурга.

Для этого ритуала определены три места в прилегающих к Петербургу населенных пунктах Ленинградской области.