Пользователей «ВКонтакте» обеспокоили собственные данные

Москва, , 14:51 — REGNUM Многочисленные аресты за лайки и репосты заставили пользователей сети задуматься о собственных данных. Активист Николай Дьячков обратился в службу поддержки «ВКонтакте», чтобы понять, могут ли менеджеры предоставить юзеру информацию о его активности в сети, чтобы защититься от обвинений. Ответ оказался неутешительным.

В своём Twitter Николай рассказал, как пытался получить заверенные администрацией соцсети данные о собственной активности, чтобы защитить себя от обвинений.

«Все уже в курсе, что «ВКонтакте» сольёт о вас всю информацию по первому запросу без официальных бумаг. Теперь знайте, что, если лично вам понадобятся какие-либо данные для своей защиты: «Увы, такой возможности нет».

К записи активист приложил скрин переписки с службой поддержки «ВКонтакте». Николай попросил предоставить ему какой-либо официальный документ, в котором будет указано, какими сообществами и публичными страницами пользователь управлял в определенное время. На это агент поддержки ответил, что такой возможности нет, и спросил, почему возникла такая необходимость. Николай разъяснил, что ему приписывают действия, которые он не совершал. На это менеджер ответил:

«Нужно будет только своими силами показать, что у вас не было мотивов это совершать».

Активист уточнил, что этот диалог произошел в апреле 2018 года. По мнению пользователей, сейчас разговор развивался бы иначе, так как с 25 мая на территории Евросоюза действует GDPR — Общий регламент по защите данных. Согласно документу, компания обязана уведомлять пользователя о той информации, которую она собирает о нём, и выдавать данные по личному запросу юзера. ООО «В контакте» оперирует в том числе на территории Европейского Союза и для этого имеет юридическое лицо на Кипре (о чём сообщает на англоязычной странице «Политика конфиденциальности»). Хотя в пользовательских соглашениях соцсети на русском и английском языках нет пункта, который регламентировал бы ситуацию, в которой пользователь запрашивает собственные персональные данные, по законам ЕС администраторы «ВКонтакте» обязаны её предоставлять. Отказ может повлечь за собой судебный иск.

Дьячков уточнил, что после 25 мая не проверял, как отреагирует служба поддержки соцсети на его запрос. Тогда подписчики рассказали о гражданине Белоруссии Кристиане Шинкевиче. В конце июня в своём Facebook он рассказал, что решил проверить соблюдение соцсетью GDPR и запросил свои данные. В ответ ему прислали файл, в котором отражена вся активность пользователя, начиная с 2016 года, когда он создал аккаунт. При этом, согласно закону, информацию о юзере должны хранить только год.

Пользователи «ВКонтакте» начали массово удаляться из социальной сети после того, как жительница Барнаула Мария Мотузная, которую судят за экстремистские и оскорбляющие чувства верующих мемы, показала, какую информацию социальная сеть «ВКонтакте» предоставляет органам следствия. Оказалось, что туда входит много данных: от IP-адресов и номеров телефонов до смены всех паролей. Пользователи такой подход службы безопасности соцсети не одобрили. Во «ВКонтакте» же, в свою очередь, отметили, что обязаны предоставлять правоохранительным органам необходимую информацию в рамках действующего законодательства.

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