В Алма-Ате запущена программа противодействия кражам

Алма-Ата, Казахстан, , 14:50 — REGNUM После убийства известного фигуриста Дениса Тена министерство внутренних дел Казахстана начало реализацию программы по предотвращению краж до 2020 года, сообщает 20 августа издание Zakon. kz со ссылкой на ответ ведомства общественному совету Алма-Аты.

По данным МВД, самым распространенным преступлением в Алма-Ате являются кражи чужого имущества. Доля краж в общей структуре преступлений составляет 60%.

В МВД добавили, что раскрываемость краж в Алма-Ате увеличилась с 29 до 34%. Данные министерства говорят о том, что преступность в городе в первом полугодии сократилась на 11%.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние семь лет преступность в Алма-Ате выросла в два раза, опередив в три раза показатели по всей стране. Ущерб от краж в 2017 году составил около 1,5 млрд тенге (279 млн рублей).

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