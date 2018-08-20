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В Прикамье значительно увеличилась естественная убыль населения

Общество

Если в первом полугодии 2017 года естественная убыль составляла 2405 человек, то в январе-июне 2018 года – уже 3883

Пермь, 20 августа 2018, 14:34 — REGNUM  В пермском крае наблюдается тенденция увеличения естественной убыли населения. Количество умерших превалирует над числом новорождённых, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Пермьстате.

Количество родившихся за первое полугодие 2017 года составило 15 841 человек, а в 2018 году сократилось на 7,3% и составило уже 14 686 младенцев.

Количество умерших, напротив, растёт. С 18 946 человек за первое полугодие 2017 года до 18 569 человек в первом полугодии 2018 года, рост — 1,8%. В отдельных районах региона число умерших в два, а то и три раза превысило число родившихся, например, в Александровском, Гремячинском, Кизеловском, Красновишерском районах и в Губахинском городском округе.

Наиболее значительный удельный вес приходится на умерших от болезней системы кровообращения (51,2%), а также от новообразований (14,2%) и несчастных случаев, травм и отравлений (9,3%).

В Пермьстате отметили, что уровень смертности от неестественных причин в крае остается довольно высоким. За первое полугодие 2018 года от внешних причин (ДТП, суициды, переохлаждения, отравления, пожары, несчастные случаи) погибло 1 736 человек.

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