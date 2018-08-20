В Зауралье сточные воды сбрасываются в реки неочищенными

Курган, , 14:42 — REGNUM В Курганской области 99,6% сточных вод сбрасываются неочищенными. В городе Кургане — 100%. Об этом говорилось в ходе «регионального часа» в Минприроды России в начале августа 2018 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Основными загрязнителями являются предприятия ЖКХ, сбрасывающие стоки в поверхностные водные объекты. Очистка сточных вод на абсолютном большинстве канализационных очистных сооружений не соответствует современным требованиям.

Износ очистных сооружений предприятий ЖКХ Зауралья приближается к 90%, сообщат курганское радио «За облаками» со ссылкой на региональный департамент природных ресурсов.

Из 26 очистных сооружений в Курганской области по всем показателям соответствует нормам только одно. Лучше всего очистка стоков присходит на промышленных предприятиях — на 80%. Но и там концентрация загрязняющих веществ в сточных водах превышена, сообщают в природоохранном департаменте региона.

Из ряда вон и требуют реконструкции очистные сооружения в Каргаполье, Далматово, Кетово и Куртамыше. Отдельно отмечается, что реконструкцию очистных сооружений региону приходится проводить за собственный счёт — без федеральной поддержки.

Для оформления запроса на финансирование новых объектов или модернизацию существующих в рамках национального проекта «Экология», необходимы тщательно проработанные и просчитанные проекты, сообщает пресс-служба Минприроды России.

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