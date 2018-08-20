Уборка зерновых стартовала в Хакасии

Абакан, , 14:21 — REGNUM Сельхозпредприятия Хакасии начали уборку зерновых. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 20 августа, в республиканском министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Уточняется, что к уборке зерновых приступили несколько хозяйств Бейского района. Всего в районе скошено и обмолочено 427 га зерновых и зернобобовых. Намолот — 377 тонн, средняя урожайность — 8,8 центнера с га.

Что касается сена, на сегодняшний день в Хакасии скошено 92 064 га, убрано 81 529 га, запасено 97 523 тонны.

Заготовкой сенажа занимаются Бейский, Орджоникидзевский и Ширинский районы. По республике заложено 16 319 тонн готового сенажа.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, уборочная кампания — 2017 в Хакасии была непростой. Аграрии убрали 120 457,3 тонны зерновых и зернобобовых культур, что на 11% меньше, чем в 2016 году. Из-за погодных условий погибло 35 991 га посевов.

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