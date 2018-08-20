Круиз на «Босэй Мару» стал началом сотрудничества ДВФУ и Университета Токай

Владивосток, , 14:15 — REGNUM Исследовательский круиз на судне «Босэй Мару» положил начало сотрудничеству Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и японского Университета Токай, сообщает 20 августа пресс-служба российского вуза.

«Во время молодежного форума 120 русских и японских студентов исследовали актуальные вопросы в области «охраны жизни» («Life Care») двух стран и разработали проект для увеличения продолжительности жизни населения», — говорится в сообщении.

Проректор по международным отношениям ДВФУ Виктория Панова пояснила, что успех совместного круиза позволит вузам осуществить запуск новых образовательных программ. По ее словам, российский и японский университеты «вышли на совершено новый уровень сотрудничества», что позволит усилить взаимную вовлеченность в дела друг друга и вместе реализовать новые интенсивные образовательные программы.

Добавим, образовательный круиз ДВФУ и Университета Токай был организован в рамках проекта по укреплению российско-японских отношений «Содействие развитию человеческих ресурсов в области «охраны жизни» (Life Care)». Обмен студентами проводился при поддержке Министерства образования Японии в рамках перекрестного года России и Японии.

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