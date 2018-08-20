В Узбекистане школьники начнут учиться с 5 сентября

Ташкент, , 14:17 — REGNUM Новый 2018/2019 учебный год в школах Узбекистана начнется с 5 сентября из-за празднования дня независимости с 31 августа по 4 сентября, написал 20 августа на своей странице в Facebook министр народного образования республики Шерзод Шерматов.

По его словам, праздничные дни в начале сентября создают дополнительные возможности для семейного туризма. В Узбекистане для развития внутреннего туризма учитываются длинные выходные дни.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа правительство Узбекистана утвердило единую школьную форму. В 2018/2019 учебному году школьники будут приобретать форму на добровольной основе, а в 2019/2020 учебному году она станет обязательной.

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