Яхтенную неделю в Петербурге завершили небесным огнем

Санкт-Петербург, , 14:36 — REGNUM В Петербурге красивым шоу на воде и в небе завершилась II Балтийская яхтенная неделя. Корреспондент ИА REGNUM ухватил самые заметные события грандиозного финала.

Балтийская яхтенная неделя проходила в северной столице с 13 по 19 августа и в этот раз была приурочена к 300-летию основания яхт-клуба «Невский флот». Его создал еще Петр I в 1718 году. «Невский флот» стал первым яхт-клубом не только в России, но и на планете.

…Еще в 1716 году Петр Великий заложил Партикулярную верфь для строительства малых судов. За два года она породила 141 судно различных типов. Именно они и составили тот самый «Невский флот». Это обошлось государственной казне в 125 тыс. 199 рублей 66 копеек, или, если переводить на нынешнюю стоимость золота в петровском рубле, более 10 млн долларов.

С 17 по 19 августа петербуржцы наблюдали захватывающие гонки Национальной парусной лиги, крупнейшего яхтенного проекта России. Перед горожанами на акватории Невы соревновались 27 титулованных команд из разных регионов страны.

В полдень 18 августа губернатор Георгий Полтавченко решил возродить традицию имперского Петербурга и провел смотр яхт. В 18:00 началось шоу кайтбордистов и виндсерфингистов — на воду вышли ведущие российские спортсмены, победители чемпионатов мира и Европы.

В 19:00 стартовала парусная регата в классе яхт Platu25, а также регата на капитанских гичках. Это 12-метровые деревянные парусно-гребные лодки, самостоятельно построенные юными яхтсменами Петербурга. В соревнованиях поучаствовали сильнейшие юниоры страны младше 18 лет.

Параллельно на пляже Петропавловской крепости были открыты парусники «Надежда» и «Леди Л», где любой желающий мог узнать об устройстве яхт и работе экипажа.

Завершающим аккордом программы стало водно-световое шоу «Балет парусов». В акваторию Невы вошли более 20 яхт, которые показали свою великолепную маневренность под аккомпанемент музыки, света и праздничного фейерверка. В финале Балтийской яхтенной недели наградили всех победителей спортивных соревнований.

Дарья Драй © ИА REGNUM Балет парусов Дарья Драй © ИА REGNUM Балет парусов Дарья Драй © ИА REGNUM Балет парусов Дарья Драй © ИА REGNUM Балет парусов

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