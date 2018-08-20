В Узбекистане снимут фильм о Тамерлане

Самарканд, Узбекистан, , 13:59 — REGNUM Народный писатель Узбекистана Мухаммад Али совместно с одним из режиссеров республики подготовили сценарий двухсерийного полнометражного художественного фильма об Амире Темуре, сообщает 20 августа издание «Новости Узбекистана».

В Самарканде состоялась научная конференция, посвященная 27-летию независимости Узбекистана. Али отметил, что в настоящее время сценарий двухсерийного фильма изучается специалистами.

Участники мероприятия отметили, что до конца 2018 года в республике также будет издана двухтомная энциклопедия, посвященная Амиру Темуру.

Отметим, Амир Темур (Тамерлан) считает национальным героем Узбекистана. В XIV веке Тамерлан основал империю Тимуридов со столицей в Самарканде. С июля 2017 года военные академические лицеи в Узбекистане стали называться «Школами Тамерлана».

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