Пенсионный фонд в Зауралье пополняется путём легализации труда

Курган, , 13:50 — REGNUM В Курганской области на 77,4% исполнили показатели по легализации трудовых отношений, установленные для региона Рострудом. На свет выведены за семь месяцев 2018 года 6121 работников при плане в 7913 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

По информации налоговой службы Зауралья, результатом проведённой с начала текущего года работы по снижению нелегальной занятости в регионе стали поступления на обязательное пенсионное страхование в размере 27,3 млн рублей. На треть больше, чем в 2017 году за аналогичный период.

В правительстве Зауралья акцентируют, что для граждан трудоустройство без официального договора грозит отсутствием больничных листов, уменьшает пенсию и стаж. Для государства неформальная занятость наносит ущерб выпадающими доходами для бюджета и внебюджетных фондов.

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