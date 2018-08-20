Понедельник, 20 Августа 2018 года
13:46:53 МСК

Самая чистая почва оказалась в субъектах СКФО. И самая грязная — тоже

Общество

Роспотребнадзор провел исследование проб почвы в субъектах РФ на соответствие нормам по санитарно-химическим показателям

Владикавказ, 20 августа 2018, 13:37 — REGNUM  Роспотребнадзор назвал субъекты Российской Федерации с самой чистой и грязной почвой. Регионы Северного Кавказа оказались в обоих списках. Так, среди субъектов, в которых в 2017 году почва меньше всего соответствовала гигиеническим нормативам, оказалась Северная Осетия. По данным Роспотребнадзора, из всех отобранных для исследования образцов 23% не соответствовали нормам по санитарно-химическим показателям.

Стоит отметить, что еще хуже, чем в Северной Осетии, ситуация обстоит в в Приморском крае (44% загрязненных проб), в Новгородской (33%) и Кировской (27%) областях, а также Санкт-Петербурге (29%).

Однако четыре субъекта Северного Кавказа оказались в числе 16 регионов-лидеров, где не было зафиксировано превышения нормативов по вредным веществам в почве. Так, самыми чистыми оказались Чечня, Ингушетия, Кабардино-Балкария и Дагестан.

Читайте также: Назван регион России с самой загрязнённой почвой

Напомним, что ранее Роспотребнадзор составил рейтинг регионов РФ с самой грязной водой. Из субъектов России в список четырех субъектов с самой некачественной водой вошла Карачаево-Черкесия.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Проблемы экологии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить