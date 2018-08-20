Самая чистая почва оказалась в субъектах СКФО. И самая грязная — тоже

Владикавказ, , 13:37 — REGNUM Роспотребнадзор назвал субъекты Российской Федерации с самой чистой и грязной почвой. Регионы Северного Кавказа оказались в обоих списках. Так, среди субъектов, в которых в 2017 году почва меньше всего соответствовала гигиеническим нормативам, оказалась Северная Осетия. По данным Роспотребнадзора, из всех отобранных для исследования образцов 23% не соответствовали нормам по санитарно-химическим показателям.

Стоит отметить, что еще хуже, чем в Северной Осетии, ситуация обстоит в в Приморском крае (44% загрязненных проб), в Новгородской (33%) и Кировской (27%) областях, а также Санкт-Петербурге (29%).

Однако четыре субъекта Северного Кавказа оказались в числе 16 регионов-лидеров, где не было зафиксировано превышения нормативов по вредным веществам в почве. Так, самыми чистыми оказались Чечня, Ингушетия, Кабардино-Балкария и Дагестан.

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Напомним, что ранее Роспотребнадзор составил рейтинг регионов РФ с самой грязной водой. Из субъектов России в список четырех субъектов с самой некачественной водой вошла Карачаево-Черкесия.