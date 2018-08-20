В Оренбуржье назвали причину смертельного наводнения в селе Зеркло

Оренбург, , 13:37 — REGNUM В селе Зеркло Шарлыкского района причиной трагедии, когда из-за наводнения погибли два человека, могли стать действия местной власти. 17 июля ГУ МЧС по региону оповещала об ухудшении погодных условий, информация из Центра управления кризисными ситуациями поступила в единые дежурные-диспетчерские центры, а оттуда — в сельсоветы. В Зеркло есть действующая система оповещения, однако население почему-то не оповестили о надвигающимся ливне и ветре, отметила в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM старший помощник прокурора Оренбуржья Ольга Аникеева.

По её словам, это могло стать одной из причин гибели людей во время ненастья. Кроме того, как выяснилось, в селе находится плотина, которая не имеет собственника. Сейчас в суд подан иск с требованием признать гидротехническое сооружение бесхозным и обязать органы местного самоуправления взять плотину на учёт, чтобы предотвратить в будущем неблагоприятные последствия.

Напомним, 18 июля в Оренбургскую область накрыл ливень и ураган. В Зеркло вышел из берегов местный ручей, двумя мощными потоками прорвало плотину, и вода хлынула на село. Ситуацию усугубили и потоки воды с полей в сторону села.

Подтопленными оказались четыре жилых дома. Основной удар пришёлся на жилище, которое находилось на склоне, в низине. Двое пожилых супругов пытались покинуть становившееся опасным жильё, однако не успели. Когда женщина уже выходила из дома, то её волной отбросило внутрь, а вода стремительно заполнила здание. Уровень воды в доме составил примерно полтора метра. Мужчина погиб в гараже. Он пришёл завести машину, но мощным потоком автомобиль развернуло, и пенсионер оказался прижатым к стене.

По факту гибели людей возбудили уголовное дело по части 3 статьи 293 УК РФ «Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». В его рамках предстоит установить виновных. По неофициальным данным, конкретных фигурантов пока нет.

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