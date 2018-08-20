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Назван регион России с самой загрязнённой почвой

Общество

В Москве и Санкт-Петербурге не соответствовали нормативам 13% и 29% проб почвы соответственно

Москва, 20 августа 2018, 13:26 — REGNUM  Перечень регионов России с самой загрязнённой почвой по результатам исследований за 2017 год возглавил Приморский край. Согласно данным Роспотребнадзора, 44% всех проб почвы Приморья не соответствуют гигиеническим нормативам, пишут 20 августа «Известия».

По сведениям надзорного ведомства, следом за Приморским краем в перечне регионов с наиболее загрязнёнными пробами почвы следует Новгородская (33% проб) и Кировская (27%) области, Северная Осетия (23%) и Челябинская область (21%). В Москве и Санкт-Петербурге не соответствовали нормативам 13% и 29% проб почвы соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля Роспотребнадзор опубликовал доклад, согласно которому Костромская область попала в число регионов с наибольшей долей населения, не обеспеченного качественной питьевой водой.

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