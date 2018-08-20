МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Подмосковье 21 августа

Красногорск, , 13:21 — REGNUM Во вторник, 21 августа, в Московской области ожидается дождь с грозой и порывы ветра, говорится в экстренном предупреждении главного управления МЧС РФ по области.

«21 августа в Московской области ожидается кратковременный дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, усиление ветра с порывами до 18 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Спасатели призывают жителей по возможности не выходить на улицу в плохую погоду, а также помнить о безопасности, во время грозы держаться подальше от окон и выключить электрические приборы.

Напомним, ранее синоптики сообщили, что начало рабочей недели в Москве будет дождливым. По данным Гидрометцентра, сегодня, 20 августа, погода будет облачной с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди.

Во вторник, 21 августа, в столице прогнозируются ливни с грозами, в отдельных районах сильные. Но уже с середины недели осадки прекратятся. К выходным значительно потеплеет — до 28 градусов тепла.

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