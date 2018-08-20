Почему полиция не защищает граждан РФ от коллекторов-вымогателей?

Москва, , 13:47 — REGNUM Если полиция отказывается принимать заявления от гражданина, ставшего жертвой преследования со стороны коллекторов, то на таких стражей порядка следует подавать жалобу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил финансовый директор юридической компании BMS Law Firm Юрий Степанов, комментируя ситуацию, при которой коллекторы вынуждают граждан РФ погашать кредиты, которых они не оформляли.

«Для возбуждения уголовного дела потребуются не только звонки коллекторов, но и сам договор, который подтверждает факт преступных действий, — сказал Степанов. — Если его нет, добиться действий от полиции сложно. Правда, если коллекторы угрожают или в их действиях содержится иной состав преступления, можно написать заявление в отношении них. Если откажутся принимать, обращайтесь с жалобой на действия полицейского».

При этом юрист добавил, что МФО, как и банки, обязаны проверять паспортные данные при выдаче займа, но увы, бывают ситуации и недосмотра сотрудников, и мошеннических действий со стороны клиентов.

«Застраховаться от этого не так просто. Как минимум стараться не терять документы, не выкладывать фото паспорта в открытый доступ», — подытожил Степанов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению адвоката Юрия Баринова, граждане, которых одолевают коллекторы, требующие погасить кредиты, которых те не оформляли, должны «посылать» микрофинансовые организации в суд, а на самих коллекторов в случае превышения ими полномочий жаловаться в службу судебных приставов.

Оная служба, как отметил Баринов, наблюдает за коллекторами, и если те превышают свои полномочия, к примеру, звонят человеку чаще, чем это разрешено, или звонят против его воли, то в эту службу и следует жаловаться. Приставы лицензируют деятельность коллекторов и в случае совершения ими нарушений отбирают лицензию.

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