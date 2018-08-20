Участники схемы главы ФОМС в Дагестане зарабатывали на мертвых и боевиках

Махачкала, , 13:06 — REGNUM В преступной схеме, которую организовал руководитель территориального Фонда обязательного медицинского страхования по Республике Дагестан Магомед Сулейманов, участвовал ряд частных фирм и государственных учреждений здравоохранения. В течение восьми лет участники схемы предоставляли в филиал акционерного общества «ВТБ Медицинское страхование в Республике Дагестан», компанию «Макс-М» и ФОМС по Дагестану поддельные счета и документы, по которым якобы были оказаны услуги 622 пациентам.

На самом деле все эти люди либо умерли, либо выехали в Сирию для участия в незаконных вооруженных формированиях на территории Сирии, пишет «Молодежь Дагестана». По данным издания, всем этим «мертвым душам» были оказаны медицинские услуги в Кизлярской центральной районной поликлинике, в оздоровительном центре «Здоровье» в Бабаюрте, а также в больницах городов Кизляр, Буйнакск, Избербаш и Южносухокумск и районных больницах девяти районов, в том числе Тарумовского, Бабаюртовского, Ногайского, Левашинского, Дахадаевского, Каякентского, Карабудахкентского, Акушинского, Сергокалинского, а также в Кочубейской медсанчасти.

Участниками преступного сообщества являлся ряд должностных лиц медико-диагностического центра «Забота» и «Мечта», муниципального казенного учреждения «Дербентское городское управление образования», фирм «Стомсервис» и «Надежда», сообщают дагестанские СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2010 года было похищено всего более 210 млн рублей. По данному преступлению возбуждено уголовное дело в отношении главы ФОМС Дагестана Магомеда Сулейманова по статьям УК РФ «Создание преступного сообщества с использованием служебного положения» и «Мошенничество в особо крупном размере».

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Напомним, в начале июля ряд СМИ Дагестана опубликовал информацию о том, что в территориальном Фонде обязательного медицинского страхования проходят обыски. Якобы велись проверки использования средств. При этом сообщалось, что оперативные мероприятия идут в отсутствие главы ведомства. По одной информации, он якобы находился в отпуске, по другой — на больничном.

По данным «Черновика», Сулейманов предположительно выехал из России в Объединенные Арабские Эмираты и находится в Дубае. Однако, как пишет издание, около двух недель назад глава ФОМС снова появился на работе. Сулейманов был задержан 17 августа в вип-зале ожидания аэропорта Махачкалы. Куда именно он собирался лететь, правоохранительные службы не сообщают. В настоящее время суд арестовал его на два месяца.

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