Лето без душа: в Кургане сражаются за горячую воду

Курган, , 12:46 — REGNUM Длительное отключение горячей воды летом стало для курганцев нормой жизни, хотя по санитарным требованиям оно не должно превышать 14 дней. В Кургане жить без душа приходится месяцами. Каким образом коммунальщики обходят закон и могут ли горожане отстоять свои права на пользование услугами, выяснял корреспондент ИА REGNUM.

Действительно, согласно нормам СанПина, отключение горячей воды в благоустроенных квартирах во время летнего планового ремонта не должно превышать двух недель. Однако существует маленькая оговорка. Указанные сроки могут увеличиваться — в случаях крайней необходимости и по согласованию с городской администрацией. Что представляют собой эти крайние случаи нигде не указано. Как доказать, что сроки ремонта изменены без веских оснований, также неизвестно.

Этим и пользуется Курганская генерирующая компания. Постановлением Администрации Кургана от 17 сентября 2013 года она определена единой теплоснабжающей организацией, ответственной за комплекс мероприятий по ремонту тепловых сетей, а также восстановление теплоизолирующего покрытия наружных тепловых трасс. О необходимости увеличить срок работ практически на всех ремонтируемых участках КГК заявляет с незавидной регулярностью. При этом ремонт затягивается не на несколько дней, а на недели и даже месяцы. Как быть?

Региональный сайт Роспотребнадзора периодически информирует: за нарушение режима предоставления коммунальных услуг предусмотрена административная ответственность. Можно потребовать уменьшения цены за услугу, возмещения убытков и вреда, в том числе морального. А если нарушитель не согласен удовлетворить требования добровольно — обратиться в суд. Казалось бы, вот оно, решение, приемлемое в правовом обществе.

Однако люди предпочитают обсуждать проблему между собой и выходить из положения народными методами, а некоторые до сих пор не знают о своих попираемых правах. Так, пенсионерка Надежда Гнатовская очень удивилась, когда услышала, что воду могут отключать только на две недели.

«Мы уже приучены, что месяц нет горячей воды, — рассказала женщина корреспонденту ИА REGNUM. — Нам отключили 7 июня и 6 июля дали. Никуда не обращалась — теплотрасса по Максима Горького была вся разрыта, и они все там работали и работали, я сама видела. Чего беспокоиться: все равно они не бросят, пока не сделают. У меня баня есть, так я раз в баню схожу, раз дома воды нагрею».

Но ведь не у каждого горожанина есть баня. Так почему все молчат?

На самом деле даже активным гражданам отстоять свои права достаточно сложно. Бюрократические круги ада, они такие. Желающие добиться справедливости должны пожаловаться в Роспотребнадзор, в жилинспекцию, в прокуратуру, собрать все отказы, доказать, что ситуация не изменилась и только потом появится возможность составить исковое заявление. Например, жительница многоквартирного дома по улице Блюхера ждала почти месяц. Ей отключили воду 14 мая, а возобновили подачу 25 июня.

«Я обращалась со своей проблемой в разные инстанции. Только когда дошла до прокуратуры, работы ускорились и воду включили», — говорит она.

Как уточнила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Светлана Хомко, к середине июля на долгое отсутствие горячей воды в квартирах пожаловались только 23 человека, 13 из них в письменном виде, а двое уже отозвали свои заявления. В городской Департамент жилищно-коммунального хозяйства обратился 21 человек.

Дело не только в бюрократии, но и в абсолютной неприступности Курганской генерирующей компании.

Как заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник пресс-службы КГК Вячеслав Куприянов, завершить плановый ремонт в определенные СанПином сроки нельзя — и неважно, сколько человек пожалуется в Роспотребнадзор. Ведь стоит отремонтировать теплотрассу в одном месте и начать испытания, как ее прорывает в другом, через несколько метров. Проблема в состоянии сетей. Постепенно компания идет к их замене, делает все возможное, чтобы горожанам хорошо жилось. Так что, виноватых в сложившейся ситуации нет.

Более того, в официальном ответе Курганской генерирующей компании ИА REGNUM подчеркивается, что организация «не допускает нарушений сроков подачи горячей воды потребителям», так что жаловаться вообще не на что.

«При проведении летних плановых работ допускаются длительные остановки подачи горячей воды, а оптимальные сроки текущего и капитального ремонтов тепловых сетей устанавливаются в зависимости от комплекса проводимых работ», — то есть, по факту, продолжительность отключения произвольно регулирует КГК (пусть и по согласованию с горадминистрацией).

Изношенность коммуникаций, особенно на центральных городских улицах, колоссальная — из года в год здесь ремонтируют рассыпающиеся трубы. Неудивительно, что они не выдерживают испытаний. На закономерный вопрос — не выгоднее ли заменить коммуникации, чем ежегодно латать их и асфальт, генерирующая компания дала исчерпывающий ответ:

«Подход «выгоднее» считаем не совсем правильным. Теплосетевое оборудование — это сложная система, и нет гарантий, что на новых трубах не произойдут аварии».

Тем не менее, КГК периодически обвиняет горожан в неуплате коммунальных услуг — якобы заменить коммуникации не могут из-за должников. То есть, ответов на вопрос о состоянии труб целых три: 1) постепенно меняем; 2) менять не нужно; 3) не можем поменять из-за должников. Какой правильный?

К слову о неуплате: с 1 июля 2018 года в регионе в очередной раз повысили тарифы ЖКХ. Стоимость горячего водоснабжения вместо 131,52 рублей за кубический метр составила 139,48 рублей. Аналогичным образом возросла стоимость и остальных услуг. В августе горожанам пришли конверты с новыми расценками. Курганцы жалуются, что за коммуналку приходится отдавать большую часть зарплаты, которая увеличивается гораздо меньшими темпами, если увеличивается вообще. При этом, как прокомментировала ситуацию генерирующая компания, «повышение указанных тарифов исключительно компенсирует официальный уровень инфляции и не оказывает воздействия на качество услуг».

В общем, безвыходная ситуация получается. Платишь мало, много или не платишь совсем — все равно получаешь пустой кран и разрытые дороги. Спрашивается: зачем платить больше? Это ирония, конечно, но весьма горькая.

Вопрос: куда смотрит мэрия, если она — единственная структура, контролирующая деятельность компании и, в конечном итоге, ответственная за длительность бесконечных летних ремонтов?

Как пояснил корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора Департамента ЖКХ администрации Кургана, заведующий отделом по управлению жилищно-коммунальным хозяйством Игорь Чудаков, город ситуацию контролирует:

«Ежедневно организовываются выезды на место, налажено постоянное взаимодействие с организациями, ответственными за подачу ресурса».

В этом году действительно заметен прогресс: месяц с небольшим — это, все-таки, не все лето. Да и заявления в прокуратуру ускоряют процесс ремонта.

Пожалуй, переломить ситуацию получится, только когда обращения курганцев станут массовыми и настойчивыми, как в случае с обитательницей дома на Блюхера, которая за 25 дней борьбы смогла отстоять свои права. Ведь спасение утопающих — дело рук самих утопающих.