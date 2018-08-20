Реституция на Урале: в Екатеринбурге дело о колледжах рассмотрят в октябре

Екатеринбург, , 12:51 — REGNUM В Екатеринбурге продолжается спор между министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) и местной епархией РПЦ за здания трёх колледжей в центре города. Очередное судебное заседание состоится 9 октября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Согласно картотеке дел, 16 августа РПЦ обжаловало решение Арбитражного суда Свердловской области о сохранении права собственности на здания трёх колледжей Екатеринбурга по улице Декабристов дом 58 и дом 83, а также по проспекту Ленина дом 13, за распорядительной дирекцией МУГИСО. Жалоба была принята к рассмотрению 18 августа, а на 9 октября назначено судебное заседание в 17 арбитражном апелляционном суде.

Как сообщало ИА REGNUM, судебные тяжбы меду РПЦ и МУГИСО продолжаются с 2017 года.

Напомним, что Екатеринбургская епархия обратилась в суд с иском к МУГИСО о передаче трёх зданий колледжей, так как по их мнению до 1918 года они принадлежали РПЦ, а следовательно по закону о реституции должны быть безвозмездно переданы церкви.

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В свою очередь в МУГИСО считают, что в указанных зданиях не проводились службы, а значит, они не являются объектами культа. Более того в советский период истории одно из зданий увеличило свою площадь, так как в СССР на государственные деньги было осуществлено строительство новых помещений.

Первый суд состоялся 4 октября 2017 года, а Арбитражном суде Свердловской области и в удовлетворении иска было отказано. Апелляция РПЦ в вышестоящей арбитражной инстанции также не была удовлетворена.

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Тогда Екатеринбургская епархия обжаловала решение суда в кассационном порядке, и 14 марта 2018 года Арбитражный суд Уральского округа отменил решение первой инстанции и отправил дело на повторное рассмотрение.

Однако 29 июня 2018 года Арбитражный суд Свердловской области вновь отказал епархии в передаче зданий, после чего РПЦ обжаловала данное решение.

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