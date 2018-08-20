На международном фестивале в Оренбурге представят орский проект «Колобанга»

Орск, Оренбургская область, , 12:46 — REGNUM В Оренбурге дни Международного кинофестиваля «Восток & Запад. Классика и Авангард» представят анимационную студию «Колобанга». Её штат полностью состоит из жителей восточного Оренбуржья, продюсером проекта является шоумен и актёр Александр Ревва. Возможно, он посетит Оренбург в дни фестиваля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минкультуры Оренбургской области.

«Проект «Колобанга» — это успешный международный проект с оренбургской пропиской. Студия основана в 2013 году в городе Орске Оренбургской области. На сегодняшний день имеет солидный багаж. Продукт транслируется не только во всех российских сетях, но и успешно экспортируется за рубеж. В творческом коллективе креативные, патриотичные ребята, готовые прославлять и продвигать родное Оренбуржье. Готовы работать здесь. Готовы посвящать многие идеи и проекты родному региону. Есть намерения помогать им», — отметила министр культуры и внешних связей Оренбуржья Евгения Шевченко.

В настоящий момент в портфель анимационных проектов студии включены мультипликационный сериал «Колобанга. Только для пользователей интернета» и два полнометражных фильма для кинотеатрального проката, созданных на основе сериала». «Колобанга» транслируется на всех федеральных детских телеканалах России и СНГ. Число просмотров только на российских онлайн-площадках исчисляется десятками миллионов.

Напомним, что 24−30 августа в Оренбуржье пройдёт XI Международный кинофестиваль «Восток & Запад. Классика и Авангард». В его рамках представят 59 кинолент полнометражных и короткого метра. Фильмы можно будет посмотреть в кинотеатрах «Космос» и «Сокол», а также в парке «Салют, Победа!» на ежедневных вечерних показах open-air.

В дни фестиваля оренбуржцев ждут творческие встречи с известными артистами; мастер-класс композитора из Италии; кастинг, который проведёт режиссёр Александр Прошкин на роли в его новом фильме «Сарматы»; акция «Ночь кино».

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