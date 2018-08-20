Понедельник, 20 Августа 2018 года
13:50:24 МСК

Europe1: 80% французов не знают имен членов правительства

Общество

Подавляющее большинство французов не знают тех, кто управляет страной

Париж, 20 августа 2018, 12:44 — REGNUM  Согласно опросу французского института общественного мнения, из 31 члена французского правительства, 12 — неизвестны широкой общественности, сообщает Europe1.

По данным опроса института общественного мнения, имена десятков министров или государственных секретарей, членов правительства, ни о чем не говорят для более чем 80% французов.

94% респондентов признают, что не знают Дельфину Гени-Стефанн, государственного секретаря министра экономики и финансов Франции. Министра заморских территорий Франции Анник Жирардин знают только 36% опрошенных.

Примерно 80% французов не знают министра по европейским делам Натали Луазо, министра при министре внутренних дел Жаклин Гуро и министра по связям территорий Жака Мезара.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Социологические опросы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить