Europe1: 80% французов не знают имен членов правительства

Париж, , 12:44 — REGNUM Согласно опросу французского института общественного мнения, из 31 члена французского правительства, 12 — неизвестны широкой общественности, сообщает Europe1.

По данным опроса института общественного мнения, имена десятков министров или государственных секретарей, членов правительства, ни о чем не говорят для более чем 80% французов.

94% респондентов признают, что не знают Дельфину Гени-Стефанн, государственного секретаря министра экономики и финансов Франции. Министра заморских территорий Франции Анник Жирардин знают только 36% опрошенных.

Примерно 80% французов не знают министра по европейским делам Натали Луазо, министра при министре внутренних дел Жаклин Гуро и министра по связям территорий Жака Мезара.