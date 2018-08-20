В Марий Эл за полгода рождаемость упала на 10%

Йошкар-Ола, , 12:33 — REGNUM В Марий Эл в течение января — июня 2018 года рождаемость упала на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Смертность увеличилась на 3,3%, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Маристата.

В целом в республике число умерших превысило число родившихся на 24,5%, годом ранее этот показатель составлял 8,3%.

В структуре смертности основными причинами являются болезни системы кровообращения — 41,2%, новообразования — 13,4% и внешние причины смерти — 9,9%. При этом смертность от болезней кровообращения сократилась на 4,6% по сравнению с первым полугодием 2017 года, смертность от новообразований увеличилась на 4,9%.

Также в Марий Эл наблюдается снижение числа зарегистрированных браков на 8,6%, численность разводов при этом сократилась лишь на 0,6%.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, рождаемость падает не только в Марий Эл, но и во всем Приволжском федеральном округе.

За полгода в Поволжье родились 152,8 тыс. человек, что на 5,1% меньше, чем за январь — июнь прошлого года. Причем Марий Эл является лидером среди субъектов округа по снижению рождаемости. На втором месте — Удмуртия с показателем 7,6%, далее Прикамье — 7,3%. Наименее значительно рождаемость сократилась в Мордовии — падение составило 1,3%.