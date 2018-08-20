Подсчитана стоимость сборов в школу в Петербурге

Санкт-Петербург, , 12:27 — REGNUM Чтобы подготовить ребенка школьного возраста к первому дню нового учебного года, петербургской семье придется потратить около шести тысяч рублей. Это несколько больше, чем в среднем по стране. Такие данные обнародовал 20 августа сервис объявлений «Юла».

В так называемую «корзину школьника» были включены школьная форма, туфли, блузка, школьный рюкзак, канцтовары, а также букет на 1 сентября и мебель для школьника — стол и стул.

Чтобы приобрести эти вещи, в Петербурге придется потратить, в среднем, 5750 рублей, что на 9% выше средней стоимости того же набора по стране.

Так, цена школьной формы составила порядка 1100 рублей, рюкзака — 920 рублей, а букета — 680 рублей.

«В тройку городов с самыми низкими ценами на школьные товары на Юле вошли Самара (3 500 рублей), Казань (3 700 рублей) и Тюмень (3 800 рублей). А вот больше всего на товары для школы потратят жители Москвы, Сочи и Красноярска — от 6 100 до 6 800 рублей в среднем», — отмечают авторы исследования.

Ранее корреспондент ИА REGNUM выяснил, каких «сюрпризов» ждут мамы и папы, ведущие своих детей в школу.

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