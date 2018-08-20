Большинство граждан РФ уверено — историю страны целенаправленно искажают

Москва, , 12:21 — REGNUM Две трети граждан России уверены в том, что существует некая группа, стремящаяся исказить историю нашей страны с целью преуменьшения её величия. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Всероссийским центром исследования общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно данным исследования, 66% граждан страны полагают, что такая группа лиц реально существует, в то время как 26% придерживаются противоположной точки зрения. Также почти две трети респондентов считают, что существует некая организация, пытающаяся навязать населению России нетрадиционные сексуальные отношения в качестве нормы.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВЦИОМ опубликовал результаты опроса относительно того, высаживались или нет на Луну американские астронавты. Более половины опрошенных граждан России — 57% — утверждают, что США фальсифицировали данные о лунной миссии.

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